Россия готовит новое наступление: эксперт назвал самые горячие направления

Несмотря на большие потери, российская армия не сворачивает давление на фронте и не отказывается от новых попыток наступления. После короткого понижения количества атак враг снова перегруппировывается и готовит силы для продолжения весенне-летней кампании.

Об этом заявил военный обозреватель Иван Тимочко в эфире «24 Канала».

Такая подготовка, по словам Тимочко, уже заметна по всей линии фронта. Он объяснил, где россияне сохраняют наибольшую активность и почему говорить о потере их наступательного потенциала пока рано.

Весенне-летняя кампания России

Активность россиян сейчас держится на тех же участках, которые и до этого были самыми горячими. Больше всего боев продолжается на Покровское направление и район Константиновки. Одним из следующих по количеству атак остается Гуляйпольское направление. Были и попытки противника активизироваться на северо-северском участке, в том числе на Сумщине, но там говорилось о нескольких боеприкосновениях.

Отметим, что во время так называемого Пасхального перемирия российские атаки не прекратились, а интенсивность боев не упала. За это время россияне подтягивали технику, перегруппировали силы и пополняли личный состав, а с момента объявления прекращения огня 10721 раз нарушили договоренности и провели 119 штурмов.

Сам характер войны не изменился, отмечает Тимочко, во время Пасхального перемирия уменьшилось разве количество атак, но не их интенсивность и не масштаб давления по всей линии фронта.

«По всей линии фронта сейчас наблюдается перегруппировка и подготовка сил противника для того, чтобы все же продолжить эту весенне-летнюю кампанию», — отметил Тимочко.

В начале марта россияне уже пытались пробить украинскую оборону, но та атака захлебнулась. Теперь они снова готовятся к новым попыткам и пытаются использовать весь имеющийся ресурс. О потере наступательного потенциала сейчас говорить рано, потому что даже без серьезного преимущества на поле боя враг продолжает давить и бросает силы в бой дальше.

«Если хотя бы еще несколько таких попыток активизации будут провальными, с огромными потерями, тогда действительно можно будет говорить о том, что российская армия начинает терять свой наступательный потенциал», — сказал он.

По состоянию на сегодняшний день у российской армии нет тотального преимущества, но пытается использовать все, что у нее есть, и именно поэтому украинским бойцам приходится сдерживать это нашествие в очень сложных и опасных условиях. Другого варианта нет, потому что там, где враг может продвинуться, он несет не просто штурмы, а убийства и разрушения.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.