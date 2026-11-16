Россия готовит новую атаку на Украину: Игнат раскрыл, что будет под прицелом

Атака на энергосистему Украины / © ТСН.ua

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Воздушные силы ВСУ несколько дней подряд получают данные по подготовке очередной российской атаки на энергосистему Украины. В то же время Киев рассчитывает на быструю поставку западных боеприпасов для защиты неба.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал о подготовке россиянами очередного удара по украинской энергетике.

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«Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар. Здесь ничего удивительного нет: они (россияне — ред.) не отказались от своих планов бить по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры», — сказал представитель Воздушных сил.

По его словам, Украина ожидает от международных партнеров усиления противовоздушной обороны. Игнат уточнил, что речь идет о поставках боеприпасов для зенитных пушек и самолетов, а также ракет малого и среднего радиуса действия.

Добавим, что мониторинговые телеграм-каналы призвали после 21:00 внимательно относиться к баллистическим угрозам.

Напомним, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский информировал, что разведка получила информацию о подготовке Россией новых массированных ударов по стране. Глава государства акцентировал, что российская армия продолжает бить по энергетической инфраструктуре, выбирая приоритетной целью отдельный регион и в течение нескольких суток сосредоточенно атакуя его электросети и подстанции.

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