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Россия готовит новую атаку на Украину: Игнат раскрыл, что будет под прицелом
На фоне предупреждений об атаке Силы обороны ожидают усиления ПВО от западных союзников.
Воздушные силы ВСУ несколько дней подряд получают данные по подготовке очередной российской атаки на энергосистему Украины. В то же время Киев рассчитывает на быструю поставку западных боеприпасов для защиты неба.
Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.
Игнат рассказал о подготовке россиянами очередного удара по украинской энергетике.
«Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар. Здесь ничего удивительного нет: они (россияне — ред.) не отказались от своих планов бить по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры», — сказал представитель Воздушных сил.
По его словам, Украина ожидает от международных партнеров усиления противовоздушной обороны. Игнат уточнил, что речь идет о поставках боеприпасов для зенитных пушек и самолетов, а также ракет малого и среднего радиуса действия.
Добавим, что мониторинговые телеграм-каналы призвали после 21:00 внимательно относиться к баллистическим угрозам.
Напомним, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский информировал, что разведка получила информацию о подготовке Россией новых массированных ударов по стране. Глава государства акцентировал, что российская армия продолжает бить по энергетической инфраструктуре, выбирая приоритетной целью отдельный регион и в течение нескольких суток сосредоточенно атакуя его электросети и подстанции.