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Дата публикации
Категория
Украина
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Россия готовит новую баллистическую атаку по Украине: Зеленский раскрыл данные разведки

Владимир Зеленский предупредил о новых баллистических ударах РФ и призвал партнеров к решениям.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Российские войска готовят новые баллистические удары по Украине, о чем свидетельствуют данные украинской разведки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По словам президента, защита неба критически важна, но для сбития вражеских ракет нужны дополнительные средства ПВО.

«Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это русское зло. Мы ждем соответствующих решений», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что для защиты людей от баллистики Украине нужны новые поставки ракет-перехватчиков от партнеров, прежде всего, для систем Patriot.

Также Владимир Зеленский рассказал об успешной работе украинских военных: двумя ракетными ударами они уничтожили два российских истребителя Су-34 и пусковую установку «Искандер». Президент поблагодарил воинов за результат, выразил благодарность партнерам за помощь и призвал украинцев беречь себя.

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Напомним, подразделения Военно-Морских Сил ВСУ нанесли ракетный удар по российскому аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области и уничтожили два истребителя Су-34.

После смертельной атаки на вокзал Днепра Зеленский обратился к западным партнерам с требованием более жесткой реакции на действия Кремля.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский готов к прямой встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

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