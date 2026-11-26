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Россия готовит новую массированную атаку по Украине: Зеленский обратился с предупреждением
В Украине сохраняется угроза новой масштабной атаки РФ. Зеленский предупредил планы России.
В ближайшие дни сохраняется угроза нового массированного удара России, поэтому украинцев просят быть осторожными.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«У нас есть информация о подготовке россиянами нового массированного удара. На днях, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности», — подчеркнул он.
Также президент рассказал о работе над усилением обороны. По его словам, этот вопрос он обсудил с министром иностранных дел и командой Минобороны.
«Важной сейчас идет работа с партнерами в Европе и не только для поставки в Украину дополнительных пакетов оружия», — отметил Владимир Зеленский.
Также в Киеве прошла встреча с представителями одной из стран-партнеров, которая помогает Украине. Глава государства уточнил, что главной темой переговоров стала защита инфраструктуры, в том числе от разных типов дронов.
Он добавил, что к максимальному усилению защиты привлечены Офис президента, правительство и военные, а меры противодействия выстраиваются с учетом актуальных данных спецслужб.
«Разведка дает четкую информацию по приоритетам, которые ставит Россия. Соответственно, мы строим наше противодействие», — подытожил Владимир Зеленский.
Война в Украине — последние новости
Напомним, российская армия атаковала Хмельнитчину вечером 26 ноября. После удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар — появились первые подробности последствий атаки.
Также в Харькове российские войска во второй раз с начала полномасштабного вторжения атаковали бассейн, в котором готовится к международным соревнованиям национальная сборная Украины по артистическому плаванию.
Кроме этого, в Киеве утром 26 ноября вспыхнул сильный пожар на левом берегу возле станции красной ветки метро. Возгорание возникло в районе одного из торговых центров вследствие ночной баллистической атаки на столицу.