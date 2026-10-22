Россия готовит новую волну атак: Зеленский предупредил о планах Кремля на ближайшие недели

Владимир Зеленский во время заслушивания доклада / © Владимир Зеленский

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Данные украинской разведки свидетельствуют о том, что российское руководство уже определило приоритеты дальнейших террористических ударов по Украине на ближайшие недели. Россия пользуется замедлением поставок систем противовоздушной обороны от международных партнеров, продолжая атаковать гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты и украинские города.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале по итогам докладов о ликвидации последствий российских атак.

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Он поручил Министерству обороны, военному командованию и Министерству иностранных дел проинформировать партнеров об имеющихся угрозах и необходимости ускорить поставку уже согласованных оборонных пакетов.

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Россия готовит новые удары по Украине

По словам Зеленского, украинская разведка располагает информацией о приоритетах дальнейших атак против украинцев, определённых Кремлем, в течение ближайших недель.

Президент подчеркнул, что Россия использует задержки с поставками систем ПВО, чтобы продолжать террор против Украины.

«Из наших разведывательных данных нам известно, что россияне определили приоритеты дальнейших террористических действий против украинцев на ближайшие недели. Очевидно, Россия пользуется задержкой поставок средств ПВО от партнеров», — заявил глава государства.

По его мнению, ослабление давления на Россию со стороны отдельных международных партнеров также побуждает российского президента Владимира Путина продолжать войну.

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«Ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина в том, что его цели якобы достижимы. Нужны другие сигналы, другие шаги — более решительные», — подчеркнул Зеленский.

Удар по историческому центру Киева

Зеленский отдельно прокомментировал российскую атаку на Киев прошлой ночью. По его словам, в частности, российские войска применили против столицы три баллистические ракеты с кассетными боеголовками.

Президент пояснил, что такое оружие взрывается в воздухе при приближении к цели и поражает территорию вокруг места взрыва. По приведённым им данным, диаметр зоны поражения может достигать 400 метров.

Одна из ракет попала в Печерский район — в исторический центр столицы, на территорию между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

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В результате удара были повреждены здания монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Зеленский назвал эту атаку сознательным решением российской стороны, направленным на нанесение максимального ущерба гражданскому населению.

«Это ещё один чрезвычайно показательный удар — показательный тем, что он неслучаен. Это осознанный выбор оружия, осознанный выбор района применения, осознанное стремление нанести как можно больше потерь и ущерба гражданскому населению», — заявил президент.

По его словам, вблизи места удара не было военных объектов, а примененное оружие рассчитано на масштабное поражение территории.

Глава государства подчеркнул, что характер российских атак не свидетельствует о реальном стремлении Кремля прекратить войну.

Какие цели атакует Россия

По информации Зеленского, в течение дня продолжались российские удары по Киеву и другим регионам Украины. В Харькове под удар попала городская электричка. Также атакам подверглись Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, населенные пункты Киевской, Житомирской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Ровенской областей.

Отдельной целью российских войск по-прежнему является энергетическая инфраструктура Украины. По словам президента, с 11 октября зафиксировано более 170 ударов по важным энергетическим объектам.

Он отметил, что украинским силам противовоздушной обороны удаётся сбивать значительную часть российских ударных беспилотников типа Shahed и часть ракет, однако интенсивность атак создаёт значительную нагрузку на систему защиты и восстановления энергетики.

Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые помогают восстанавливать поврежденные энергетические объекты.

Украине нужна помощь в сфере ПВО

По итогам докладов президент поручил Министерству обороны Украины совместно с военным командованием и МИД проинформировать международных партнеров о масштабах российских атак, данных разведки и рисках на ближайшие недели.

Зеленский призвал партнеров не ограничиваться уже принятыми решениями, а обеспечить их оперативное выполнение.

«Важно ускорить поставки оборонных пакетов, которые уже были согласованы. Благодарю всех лидеров и страны, которые оказывают помощь!» — подытожил президент.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет и БПЛА по шести районам столицы. В результате возникли пожары и разрушения. По меньшей мере один человек погиб. Есть пострадавшие.

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