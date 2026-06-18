- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 686
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия готовит новую волну ударов по большому областному центру — разведка предупредила об эскалации
Россияне планируют целить по любой гражданской инфраструктуре города Запорожье.
Российские захватчики получили прямое распоряжение от своего командования активизировать воздушные атаки на Запорожье. Враг планирует сознательно наносить удары по гражданской инфраструктуре областного центра с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Преступные намерения Кремля зафиксировали украинские разведчики из Департамента активных действий. По их данным, к исполнению этого приказа привлечены подразделения 58-й армии вооруженных сил государства-агрессора. Они должны значительно увеличить интенсивность обстрелов в оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины.
Как отмечают в военной разведке, предводители российских оккупационных войск требуют от своих подчиненных не высчитывать военные позиции, а осуществлять откровенный террор против мирного населения.
«Главлаты российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — бить по любым гражданским объектам областного центра», — подчеркнули в ГУР.
Чтобы реализовать эти преступные планы на практике, российское руководство пообещало в ближайшее время существенно увеличить объемы поставки ударных дронов-камикадзе для своих передовых подразделений.
В Главном управлении разведки объясняют столь жестокость врага беспомощностью на линии столкновения. Приказ усилить террор против мирных украинцев в тылу является четким свидетельством гневного недовольства высшего руководства России из-за растущих колоссальных потерь живой силы и техники.
Обстрел Запорожья — последние новости
Напомним, в Запорожье 16 июня армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки пострадали три человека, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Также, в Запорожье во время российской атаки 30-летний мужчина погиб в автомобиле, прикрыв своим телом девушку, которая также получила ранения. По словам руководителя Запорожской ОВА Александра Коваленко, минувшей ночью враг нанес 5 попаданий по областному центру. В результате удара семь человек ранены, повреждены 9 домов, в том числе пять многоэтажек, а также корпус Запорожского национального университета.