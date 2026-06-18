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Российские захватчики получили прямое распоряжение от своего командования активизировать воздушные атаки на Запорожье. Враг планирует сознательно наносить удары по гражданской инфраструктуре областного центра с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Преступные намерения Кремля зафиксировали украинские разведчики из Департамента активных действий. По их данным, к исполнению этого приказа привлечены подразделения 58-й армии вооруженных сил государства-агрессора. Они должны значительно увеличить интенсивность обстрелов в оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины.

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Как отмечают в военной разведке, предводители российских оккупационных войск требуют от своих подчиненных не высчитывать военные позиции, а осуществлять откровенный террор против мирного населения.

«Главлаты российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — бить по любым гражданским объектам областного центра», — подчеркнули в ГУР.

Чтобы реализовать эти преступные планы на практике, российское руководство пообещало в ближайшее время существенно увеличить объемы поставки ударных дронов-камикадзе для своих передовых подразделений.

В Главном управлении разведки объясняют столь жестокость врага беспомощностью на линии столкновения. Приказ усилить террор против мирных украинцев в тылу является четким свидетельством гневного недовольства высшего руководства России из-за растущих колоссальных потерь живой силы и техники.

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Обстрел Запорожья — последние новости

Напомним, в Запорожье 16 июня армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки пострадали три человека, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также, в Запорожье во время российской атаки 30-летний мужчина погиб в автомобиле, прикрыв своим телом девушку, которая также получила ранения. По словам руководителя Запорожской ОВА Александра Коваленко, минувшей ночью враг нанес 5 попаданий по областному центру. В результате удара семь человек ранены, повреждены 9 домов, в том числе пять многоэтажек, а также корпус Запорожского национального университета.

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