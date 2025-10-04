Россия готовит новую зиму террора: разведка предупредила о масштабных ударах по энергетике

Киев. / © Associated Press

В предстоящую зиму Российская Федерация, вероятнее всего, будет чаще наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. оккупанты стремятся к максимальному ущербу гражданскому населению.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR .

По его словам, сейчас у Москвы больше ресурсов для таких ударов, чем когда-либо. На поле боя, считает Кивисельг, “не имеет признаков того, что в ближайшие недели РФ удастся добиться значительного прорыва".

Именно на фоне неудач на фронте российские пропагандисты призывают военное руководство РФ атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. Такой сценарий, по словам эстонского разведчика, "остается достаточно вероятным".

"Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения гражданской инфраструктуры Украины. Во-вторых, в России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", – предупредил Антс Кивисельг.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии говорит, что к действиям россиян по нарушению стабильной работы украинских АЭС следует относиться серьезно. Вполне вероятно, что оккупанты могут готовить масштабную диверсию на одной или сразу нескольких украинских атомных электростанциях, чтобы отвлечь Киев и его международных партнеров.

"Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонных операций. Кроме того, потребовалась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий России оказалась бы связана с крайне высоким риском для безопасности", - пояснил РИА "Новости".

Напомним, аналитики Института изучения войны утверждают, что Россия накапливает ракеты и ждет подходящий момент для мощнейших атак. Российские войска, отмечают в ISW, накапливают баллистические и крылатые ракеты почти каждый день, а затем запускают большое их количество вместе с большим количеством беспилотников, что, вероятно, перегрузит украинские системы ПВО.