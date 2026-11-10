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Россия готовит новые атаки на предприятия Украины: в ГУР раскрыли планы врага
Россия определила новые цели для ударов по Украине, среди которых объекты аграрной и пищевой промышленности. В ГУР сообщили, какие предприятия оказались под угрозой и чего добивается враг.
Россия планирует ударить по украинским и иностранным агропредприятиям и заводам пищевой промышленности в Украине.
Об этом сообщило издание «Новости.LIVE» со ссылкой на собственный источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Россия готовит новые удары по Украине — что известно
По данным собеседника медиа в военной разведке, приоритетными целями для российских атак определены объекты критической гражданской и аграрной инфраструктуры.
Под угрозой оказались элеваторы, склады агропродукции, масличные заводы, молокозаводы, мясокомбинаты и птицефабрики.
Как отмечает источник в ГУР МОУ, ключевыми целями противника является нанесение ущерба украинской экономике, ослабление продовольственной безопасности государства и сокращение поступлений иностранной валюты в бюджет.
Кроме того, Москва рассчитывает усилить свои позиции по экспорту сельскохозяйственной продукции на рынках стран Азии, Африки и Ближнего Востока путем вытеснения украинских производителей.
Война в Украине — последние новости
Напомним, ранее советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям и военный эксперт Сергей Флеш Бескрестнов объяснил, чем Россия может попытаться разрушить мосты.
По данным аналитиков ISW, российская армия изменила подходы к обстрелам украинской инфраструктуры, интегрировав высокоманевренные квазикрилатые ракеты и высокоточные модификации баллистического вооружения.