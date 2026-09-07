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Россия готовит новые массированные удары: Иващенко назвал главные цели и угрозы
Россия готовится к новой волне массированных ударов по Украине, а ГУР уже располагает информацией о планах агрессора. Олег Иващенко рассказал, какие объекты могут стать целями зимой.
Украине необходимо комплексно готовиться к очередной волне вражеских ударов, а ГУР уже располагает подробной информацией о намерениях агрессора.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко для «Укринформа».
Враг готовится к зимним атакам: начальник ГУР назвал приоритетные цели России
«Я не могу вас обрадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна готовиться к этому», — отметил Олег Иващенко.
В ГУР есть понимание того, какие именно объекты находятся под угрозой, какими средствами поражения планируют атаковать захватчики и когда примерно.
Основной задумкой противника остается ослабление военного потенциала и ударных возможностей Сил обороны. Для этого оккупанты нацеливаются на склады с боеприпасами и пытаются нанести максимальный ущерб предприятиям украинского ОПК.
Но когда температуры воздуха снизятся, россияне начнут атаковать объекты энергетической инфраструктуры и тепловые станции, обеспечивающие жизнедеятельность городов.
Россияне обновили арсенал
Спецслужба фиксирует существенный рост доли реактивных модификаций беспилотников типа Shahed в комбинированных налетах. Суточное количество выпущенных дронов может колебаться от 120 до 300 или даже до 500 единиц. Их применение враг совмещает с запуском крылатых и баллистических ракет.
Кроме того, россияне выводят в бой новые образцы баражирующих боеприпасов, являющихся гибридом реактивного беспилотника и крылатой ракеты. Они способны развивать скорость 500-700 км/ч и запускаются как с воздушных, так и с наземных носителей.
Угроза баллистических ракет
Наибольшую сложность для украинских сил перехвата и дальше составляют баллистические ракеты «Искандер» и «Циркон». Для их обезвреживания требуются более сильные противоракетные системы и соответствующий запас боекомплекта.
Ситуация усугубляется тем, что россияне одновременно выпускают баллистику, крылатые ракеты, реактивные «Шахеды» и новые баражирующие боеприпасы. Поэтому украинской системе ПВО приходится отражать массированные удары различных типов оружия параллельно.
«Противник адаптируется. И наша задача адаптироваться быстрее», — говорит Иващенко.
В связи с этим разведка находится на постоянной оперативной связи с Воздушными силами.
Еще одной проблемой остается недостаточное количество ракет PAC-3 для комплексов Patriot, необходимых для защиты от российских баллистических ракет.
Какие объекты больше всего атакует РФ сейчас
Напомним, российские войска изменили приоритеты ракетно-дроновых ударов по Украине: если зимой главной целью была отопительная и электрическая инфраструктура, то сейчас враг сосредоточился на оборонной промышленности, логистике и гражданском секторе.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МОУ, генерал-майор Вадим Скибицкий. Первоочередными целями оккупантов остаются мощности ОПК, транспортная и портовая система, а также те элементы энергосети, от которых зависит их функционирование.
Отдельно в военной разведке отмечают целенаправленный террор в Черном море, где РФ методически уничтожает гражданские суда по блокированию морской торговли Украины. Кроме того, агрессор регулярно атакует гражданскую логистику.