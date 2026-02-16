РФ готовит новые массированные удары по энергетике Украины - Зеленский / © Владимир Зеленский

Украинская разведка фиксирует подготовку России к дальнейшим массированным атакам по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил необходимость максимальной готовности систем противовоздушной обороны.

«Разведка докладывает о подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике. Надо, чтобы ПВО была настроена правильно», — заявил глава государства.

По его словам, российские атаки постоянно «эволюционируют» и становятся комбинированными, что требует особой защиты и своевременной поддержки со стороны партнеров. Зеленский подчеркнул, что любые задержки со снабжением ракет для ПВО или других средств защиты только увеличивают масштабы разрушений.

Президент напомнил о договоренностях с партнерами, достигнутых во время Мюнхенской конференции по безопасности, и призвал к их оперативной реализации.

Также он сообщил, что украинская делегация уже находится в Женеве и готовится к очередным переговорам. В то же время, по словам Зеленского, Россия продолжает штурмы на фронте и удары по украинским городам, отвергая предложения по безусловному и длительному прекращению огня.

«Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина рассчитывает на реальные шаги международных союзников по принуждению агрессора к миру.

Напомним, очередная массированная атака на Киев, Днепр и Одессу произошла 12 февраля. Под ударами неприятеля оказались энергетика, инфраструктурные объекты и обычные жилые дома.

Город Днепр подвергся массированной атаке, а именно жилищный сектор и инфраструктурный объект оказались под уларами РФ.

В Одессе из-за атаки дронами зафиксированы значительные повреждения гражданской и критической инфраструктуры.