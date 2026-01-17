Россия готовит новые массированные удары по Украине: что под прицелом

РФ терроризирует украинцевРФ терроризирует украинцев / © Getty Images

Россияне готовятся нанести по Украине новый удар, используя ракеты и беспилотники. Основной удар может быть направлен на энергетику.

Об этом «24 Каналу» сообщил авиаэксперт Анатолий Храпчинский

Он подчеркнул, что у российских захватчиков достаточно разных видов вооружения, начиная от беспилотников, заканчивая крылатыми ракетами.

«Сейчас появились новые реактивные „Шахеды“. Иран поставил более современные разработки, дроны Karrar, которые в России называют „Герань-5“. Поэтому здесь больше о комбинированности и нагрузке нашей противовоздушной обороны путем собранных разведданных — то, что они получают, совершая ежедневные малые атаки ударными беспилотниками», — объяснил он.

Напомним, Владимир Зеленский предупредил о подготовке массированного удара РФ в ближайшие дни. Президент подчеркнул, что враг имеет целью перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.