Россия готовит новые массированные удары по Украине: Зеленский назвала цели врага

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Российские войска готовят новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки.

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Россия готовит новые атаки по Украине: Зеленский раскрыл подробности

По его словам, Воздушные Силы и Вооруженные Силы Украины готовятся к отражению атак. В этой связи он призвал международных партнеров оперативно передавать обещанное вооружение.

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«Нужны перехватчики для „петриотов“, каждая договоренность — важна, каждый день в поставке — очень важна. И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом».

Также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и учитывать ракетную угрозу.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне атаковали Днепр дронами. Раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома частного сектора, поврежден гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.

Ранее в Украине энергетики показали, как выглядят ее теплоэлектростанции после массированной атаки РФ ночью и утром 3 ноября.

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