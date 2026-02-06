Россия готовит новые удары по энергетике: в СНБО предупредили о циничных планах врага

Обстрел Украины / © ТСН.ua

Реклама

Россия продолжает придерживаться стратегии уничтожения украинской энергосистемы и давления на мирных жителей. Угроза новых массированных обстрелов остается реальной и высокой.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По словам чиновника, Москва не собирается менять свои террористические методы ведения войны. Главной мишенью оккупантов остаются объекты, обеспечивающие жизнедеятельность украинских городов.

Реклама

«Россияне, к сожалению, не планируют отказываться от обстрелов энергетики», — подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что враг намеренно планирует дальнейшие удары по энергетике, пытаясь погрузить украинцев в темноту и холод, чтобы сломить сопротивление общества.

Кроме физических атак Россия усиливает информационное давление. Руководитель ЦПД обратил внимание на абсурдность российской пропаганды, сопровождающей ракетные удары. Москва пытается искривить реальность, обвиняя в своих преступлениях саму жертву агрессии.

«На фоне этого постоянные попытки перевести свои преступления на Украину с привлечением к этим попыткам высших должностных лиц страны-террориста выглядят особенно цинично и тупо», — резюмировал Коваленко.

Реклама

Напомним, военные предупреждают, что российская армия может обрабатывать беспилотники ядовитыми веществами, из-за чего они представляют серьезную угрозу даже после падения и без взрыва. В ВСУ призывают граждан не подходить к местам падения дронов, не касаться обломков или уцелевших аппаратов и не пытаться осматривать их самостоятельно. В случае обнаружения БпЛА необходимо немедленно сообщить военным или экстренным службам и держаться на безопасном расстоянии.