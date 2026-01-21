Россия готовит новый блэкаут: выдержат ли АЭС удары по подстанциям

Обстрел Украины / © ТСН.ua

Реклама

Россияне продолжают вести разведку объектов вокруг украинских атомных электростанций с целью нанесения ударов по критическим узлам энергосистемы. Главная цель Кремля — спровоцировать масштабный блэкаут, аналогичный произошедшему 23 ноября 2022 года.

Об этом в комментарии «24 Каналу» рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за значительного дефицита мощности. По словам эксперта, в настоящее время три действующих АЭС с суммарной мощностью 7,6 ГВт обеспечивают почти 70% генерации (из имеющихся 11 ГВт). В то же время из-за морозов потребность потребления достигает 18 ГВт.

Реклама

«У нас огромный дефицит — даже 7 больших энергоблоков АЭС не хватает для покрытия потребления», — подчеркнула Кошарная.

Поэтому подстанции, отвечающие за выдачу мощности с АЭС, становятся приоритетной целью для врага. В 2022 году одновременное попадание в такие объекты привело к срабатыванию аварийной защиты, остановке блоков и распаду энергосистемы на «острова».

Спасет ли бетон от ракет

После событий 2022 года «Укрэнерго» существенно усилило физическую защиту объектов. На ключевых трансформаторных подстанциях магистральных сетей были построены бетонные защитные сооружения.

Кошарная оценила их эффективность. Защита спроектирована для эффективного противодействия дронам и обломкам. Бетонные постройки способны выдержать удар даже крылатых ракет.

Реклама

Однако, к сожалению, от прямого попадания баллистики эта защита не спасет.

Благодаря этим мерам во время последних атак враг не смог добиться своей цели, ведь магистральные подстанции в большинстве областей выстояли.

Эксперт отмечает, что Россия давно игнорирует любые правила ядерной безопасности. Кроме угроз для действующих станций, риски существуют и для Чернобыльской АЭС. Последний блэкаут на ЧАЭС произошел 1 октября 2025 года и длился 3 часа.

Несмотря на то, что станция не генерирует энергию, электричество критически необходимо для работы систем безопасности, датчиков и охлаждения хранилищ отработанного ядерного топлива.

Реклама

«Они неоднократно обстреливали источник нейтронов в Харькове, предприятия по обращению с радиоактивными отходами. Даже научно-исследовательский реактор в Киеве был обстрелян. Поэтому Россия — государство-террорист», — резюмировала Кошарная.

Напомним, на фоне регулярных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине эксперты успокаивают относительно безопасности атомных электростанций. Народный депутат Сергей Нагорняк пояснил, что враг атакует подстанции «Укрэнерго», расположенные далеко от АЭС, тогда как пристанционные подстанции «Энергоатома» не подвергались ударам.

По его словам, прямых угроз атаки на территорию АЭС на данный момент нет, а дополнительные уровни защиты на ключевых объектах уже почти достроены, что делает невозможным сценарий радиационной катастрофы.