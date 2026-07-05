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Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский назвал дать атаки
Россия готовится нанести массированную атаку накануне саммита НАТО в Турции, который состоится 7 и 8 июля. Зеленский призывает союзников, прежде всего США, к «активным решениям» в защите украинцев.
Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что Россия готовит новый массированный удар по стране. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.
Об этом глава государства сообщил вечером 5 июля.
Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться к укрытиям.
Когда Россия может нанести массированный удар по городам Украины
По словам президента, Россия готовится нанести массированную атаку накануне саммита НАТО в Турции, который состоится 7 и 8 июля.
«Это в духе Путина сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет прибавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, учитывайте сигналы воздушной тревоги», — отметил он.
Зеленский обратился к союзникам на фоне массированной атаки
На фоне вероятной атаки россиян Зеленский обратился к партнерам с жестким заявлением, что «любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot’ов — это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше».
Президент Украины призывает союзников, прежде всего США, к «активным решениям». Он отметил важность ракет для Patriot.
«У мира есть необходимое количество и качество ПВО — нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и мире. Пожалуйста, будьте активны в решениях и защищайте жизнь. Ракеты для Patriot’ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot’ов в Украине», — подчеркнул он.
Заметим, 5 июля в мониторинговых каналах распространилась информация о возможной атаке РФ по украинским городам в ближайшее время. По сообщениям мониторов, россияне готовят массированный удар этой ночью.
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