Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский назвал дать атаки

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что Россия готовит новый массированный удар по стране. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Об этом глава государства сообщил вечером 5 июля.

Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться к укрытиям.

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Когда Россия может нанести массированный удар по городам Украины

По словам президента, Россия готовится нанести массированную атаку накануне саммита НАТО в Турции, который состоится 7 и 8 июля.

«Это в духе Путина сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет прибавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, учитывайте сигналы воздушной тревоги», — отметил он.

Зеленский обратился к союзникам на фоне массированной атаки

На фоне вероятной атаки россиян Зеленский обратился к партнерам с жестким заявлением, что «любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot’ов — это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше».

Президент Украины призывает союзников, прежде всего США, к «активным решениям». Он отметил важность ракет для Patriot.

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«У мира есть необходимое количество и качество ПВО — нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и мире. Пожалуйста, будьте активны в решениях и защищайте жизнь. Ракеты для Patriot’ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot’ов в Украине», — подчеркнул он.

Заметим, 5 июля в мониторинговых каналах распространилась информация о возможной атаке РФ по украинским городам в ближайшее время. По сообщениям мониторов, россияне готовят массированный удар этой ночью.

Удары РФ по Украине — последние новости:

Напомним, днем Россия нанесла удар по городу Богодухов Харьковской области, попав по супермаркету и мебельному магазину. В результате террористического удара есть погибшие и раненые.

А вечером взрывы раздавались в Чернигове. Оккупационные войска атаковали терминал «Новой почты» . В самой компании добавили, что противник попал в сортировочный терминал.

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