- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский рассказал подробности
Владимир Зеленский предупредил о подготовке массированного удара РФ в ближайшие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией очередной масштабной атаки на украинские города.
Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.
Президент подчеркнул, что враг преследует цель перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.
«Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти», — заявил глава государства.
Напомним, в ночь на 9 января РФ запустила 242 дрона, 22 крылатые и 13 баллистических ракет на объекты энергетики и гражданской инфраструктуры Украины. В частности, одну ракету средней дальности «Орешник». Погибло четыре человека.