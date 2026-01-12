Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией очередной масштабной атаки на украинские города.

Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

Президент подчеркнул, что враг преследует цель перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

«Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти», — заявил глава государства.

Напомним, в ночь на 9 января РФ запустила 242 дрона, 22 крылатые и 13 баллистических ракет на объекты энергетики и гражданской инфраструктуры Украины. В частности, одну ракету средней дальности «Орешник». Погибло четыре человека.