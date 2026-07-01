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Россия готовит новый массированный удар: Зеленский сделал важное заявление
Украина готова к переговорам, но РФ готовит очередной массированный удар, говорит Зеленский.
РФ готовит очередной массированный удар по Украине, угроза которого актуальна уже в ближайшую ночь. В то же время, руководство России категорически отказывается от завершения войны, несмотря на готовность украинской стороны к содержательным переговорам.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.
Россия готовит массированный удар — что известно
Зеленский призвал граждан Украины быть максимально осторожными и не игнорировать угрозу безопасности в ближайшие часы.
«Сегодня прошу наших людей в Украине быть особенно осторожными — беречь себя, свои семьи, детей, обязательно пользоваться укрытиями и учитывать сигналы воздушной тревоги в Украине», — отметил Зеленский.
Он уточнил, что информацию о планах врага предоставили украинские разведывательные органы. По словам президента, глава Кремля Владимир Путин готовил эту атаку заранее.
«Сегодня есть информация об очередном российском массированном ударе — есть соответствующие данные нашей разведки», — заявил украинский лидер.
Также он добавил, что сразу после завершения мероприятий он возвращается в Украину. Кроме военной угрозы, Зеленский констатировал полное нежелание российского руководства идти на дипломатический контакт, несмотря на усилия официального Киева. Украина задействовала разные способы коммуникации, чтобы донести готовность к диалогу, однако Кремль продолжает делать ставку на военную силу.
«И хотя мы уже всеми возможными официальными и неофициальными каналами — через близких ему людей — передали ему, что войну можно и нужно закончить и что мы в Украине готовы к встречам, к содержательным переговорам, он видит для себя только дальнейшую агрессию против Украины и против других соседей и Европы в целом», — подытожил президент.
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