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Россия готовит новый удар: Гетман ответил, на какое направление оккупанты могут перекинуть 5 дивизий
Россия к осени может усилить северное направление и опрокинуть новые силы. Алексей Гетьман рассказал, сколько бригад может понадобиться Украине для защиты границы.
Россия к осени может активизировать северное направление и опрокинуть туда новые военные силы. Речь идет как минимум о пяти дивизиях, которые находятся на этапе формирования.
Об этом майор в отставке Алексей Гетьман сообщил в эфире «Киев 24».
По его словам, потенциальное усиление российской группировки в этом направлении создает дополнительные вызовы для Украины. Для прикрытия около 160 км границы с Брянской областью может потребоваться еще 7-10 бригад.
В то же время, как отметил военный эксперт в эфире Киев24, для формирования таких подразделений необходимо увеличить темпы мобилизации примерно на 20–30%. Параллельно, по его словам, нужно проводить ротации и ужесточать уже имеющиеся части, выполняющие задачи на передовой.
«Россияне сейчас формируют новые дивизии, и к осени они могут быть готовы к использованию. Нам нужно учитывать этот риск и заранее готовиться к возможному усилению противника», — отметил Гетьман.
Он подчеркнул, что северное направление нуждается в дополнительном внимании из-за протяженности границы и необходимости создания достаточного резерва сил для реагирования на возможные действия российской армии.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко опрокинул Силы специальных операций к украинской границе. По его приказу они рассредоточены.