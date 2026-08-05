Россия готовит собственный Starlink для войны: сможет ли Украина остановить "Рассвет" — Defense Express

Спутниковое покрытие «Рассвет» / © Украинский милитарный портал

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В ответ на развертывание Россией спутниковой сети связи «Рассвет», которую компания «Бюро-1440» создает для обеспечения военных нужд, в Украине высказали идею физического уничтожения таких спутников. Хотя это технически возможно, более перспективными направлениями противодействия могут стать средства радиоэлектронной борьбы и удары по наземной инфраструктуре этой космической системы.

Об этом пишет Defense Express.

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Как отмечает издание, после сообщений о создании Россией собственной сети спутникового интернета сразу же раздаются призывы сбивать космические аппараты. Такой способ действительно является самым радикальным вариантом противодействия, однако его реализация требует чрезвычайно сложных технологических решений.

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Советский опыт

Defense Express напоминает, что первый успешный перехват спутника в истории осуществил ещё Советский Союз. После начала разработки системы «Истребитель спутников» в 1960 году уже 1 ноября 1968 года спутник-перехватчик «Космос-252» уничтожил спутник-мишень «Космос-248» с помощью осколочной боевой части.

Впрочем, советская система требовала колоссальной инфраструктуры. Спутник-перехватчик массой около 2,4 тонны имел значительный запас топлива для маневрирования на орбите и был оснащён радиолокационной головкой самонаведения. Его запуск осуществлялся ракетой-носителем «Циклон-2» с космодрома Байконур.

Для наведения использовались масштабные средства контроля космического пространства, в частности радиолокационные станции типов «Днестр» и «Днепр», развернутые вблизи Иркутска и на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Каждый комплекс состоял из четырёх гигантских РЛС, способных контролировать пространство на расстоянии до 5 тысяч километров и на высотах до 3 тысяч километров. Общая длина одного такого комплекса превышала 600 метров, а пиковая мощность передатчиков достигала 1,25 мегаватта.

Возможности Украины

В Defense Express отмечают, что создание подобной инфраструктуры для Украины на данный момент является недостижимым. Кроме того, использование осколочных боевых частей, которое применялось во время испытаний в 1960–1970-х годах, сегодня считается крайне опасным.

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Авторы поясняют, что современные околоземные орбиты значительно более перегружены космическими аппаратами, поэтому образование большого количества обломков может спровоцировать так называемый «синдром Кесслера» — лавинообразное накопление космического мусора, которое сделает отдельные орбиты непригодными для дальнейшего использования.

Американский метод перехвата

В качестве примера более современного подхода издание приводит американскую систему ASM-135 ASAT, которая в 1985 году впервые уничтожила спутник с помощью истребителя F-15.

Ракета использовала принцип кинетического перехвата «hit-to-kill», была оснащена двигателями поперечного управления и инфракрасной головкой самонаведения, охлаждённой до температуры около минус 269 градусов по Цельсию. При этом самому самолёту F-15 требовалась лишь минимальная модернизация для выполнения такой задачи.

В чем самая большая проблема

Главная сложность в борьбе с современными системами спутникового интернета заключается не столько в технологии перехвата отдельных космических аппаратов, сколько в их количестве.

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По информации Defense Express, российский проект «Рассвет» предусматривает минимальную группировку из 288 спутников, тогда как полноценная конфигурация сети должна насчитывать около 730 космических аппаратов. Именно такая архитектура делает физическое уничтожение отдельных спутников малоэффективным способом борьбы.

По мнению авторов материала, гораздо более перспективными средствами противодействия могут стать специализированные комплексы радиоэлектронной борьбы, созданные с учетом недостатков российской системы «Волна-Купол-Гарант».

Кроме того, важным направлением остается нанесение ударов по наземной инфраструктуре, обеспечивающей функционирование спутниковой сети. Как отмечает Defense Express, именно в этом направлении Украина уже ведет соответствующую работу.

Сеть «Рассвет» — что известно

Напомним, что российские спутники группировки «Рассвет», которые называют неким аналогом Starlink, уже сейчас помогают противнику управлять ударными и разведывательными дронами для нанесения более точных ударов по Украине.

При этом России потребуется от 700 до 900 спутников для полноценного покрытия территории Украины.

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