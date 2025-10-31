Россия готовит тотальный блэкаут Украины: эксперт дал советы, что делать украинцам зимой

Блэкаут

Российские удары по тепловым электростанциям (ТЭС) в центральной и западной части Украины свидетельствуют об изменении стратегии врага. Ситуация в энергосистеме критическая, а цель Кремля — не просто отключение света, а полный раскол украинской энергосистемы и тотальный блэкаут.

Такое мнение высказал экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков в интервью Телеграф.

Последние атаки на Бурштынскую, Добротворскую и Ладыжинскую ТЭС «выбились» из регулярных обстрелов, ранее сосредоточенных преимущественно на Левобережье. Плачков объясняет: россияне стремятся разбалансировать систему до такого состояния, когда даже атомные станции не смогут работать.

«Во-первых, россияне хотят добиться тотального блэкаута, разбалансировать систему до состояния, когда не смогут работать, в том числе и атомные станции. Во-вторых, до этого они массированно избивали по левому берегу, то есть уничтожают почти всю генерацию там. Сейчас они хотят избивать по западу Украины», — подчеркнул эксминистр.

Следствием этого может стать переход энергосистемы на так называемый островной или локальный режим, когда она разделится на несколько несвязанных частей. В таком случае будет тяжело транспортировать электроэнергию из региона в регион.

«Они хотят, чтобы энергосистема была не единственной. И уже понятно, что будет трудно балансировать, придется производить более масштабные и более частые отключения. А если не будет электроэнергии, то может быть проблема с отоплением, особенно в больших городах. И могут быть проблемы с газом, газоснабжением, уже есть проблема с добычей. Мы знаем, что объем добычи уменьшился, но могут быть проблемы с транспортировкой, если россияне будут бить по газоперекачивающим станциям», — отметил Плачков.

Особая опасность подстерегает жителей крупных городов с централизованным теплоснабжением. Плачков предупреждает, если не будет электроэнергии, может быть проблема с отоплением, особенно в крупных городах. Он напоминает об ударах по ТЭЦ в Киеве и Харькове и предостерегает, что если оккупанты сделают еще пару массированных атак и мы будем ремонтировать их месяц или два — это угроза для отопительного сезона.

Эксминистр призывает украинцев готовиться к тяжелой зиме. Для жителей крупных городов эксперт рекомендует заранее найти возможность временного выезда к родственникам или знакомым в населенные пункты с традиционным отоплением.

Иван Плачков подчеркнул, что экономить каждый киловатт-час, и каждый метр кубический газа. Также быть готовым, что может быть выключена электроэнергия на несколько часов. А может, и в сутки, на две, в неделю.

«А еще в таких ситуациях, когда объединенная электросистема будет разделяться, могут быть большие перепады напряжения. Поэтому очень желательно электроприборы выключать из розетки — те, что можно — компьютеры и все остальное. И особенно опасны зарядные приборы, зарядные блоки — с большим перепадом напряжения может произойти все что угодно, особенно, если они некачественно собраны — они взрываются», — отметил эксперт

Плачков подчеркнул, что сейчас ситуация с электроэнергией в Украине не напряжена, однако она критическая, даже с элементами тревоги. По его мнению, россияне постараются использовать эту зиму в полном объеме. Также он выразил обеспокоенность по поводу отсутствия четких объяснений и координации со стороны правительства относительно текущей критической ситуации.

Напомним, в четверг, 30 октября, армия РФ совершила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Последствия фиксируют в таких областях: Ивано-Франковская, Хмельницкая, Запорожская, Днепропетровская, Черкасская.

В Национальном банке Украины предполагают, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.