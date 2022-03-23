Россия готовит удар по собственным городам, чтобы обвинить в этом Украину – глава Харьковской ВГА

Россия готовит удар по собственным городам, чтобы обвинить в этом Украину – глава Харьковской ВГА

Действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников.

Российские оккупанты могут нанести удар по собственным городам, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом вооруженные силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников. Не верьте лжи оккупантов, доверяйте только официальной информации. Вооруженные силы Украина никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают "рашисты", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, российские пропагандисты заявили якобы об обстреле двух сел в Белгородском районе РФ вблизи Харьковской области. Таким образом, РФ может начать провокации, чтобы объявить о массовой мобилизации.

Читайте также: