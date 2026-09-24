Россия готовит удары по большим городам зимой: Шмыгаль назвал цели

Денис Шмыгаль / © Владимир Зеленский

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Россия подготовила подробные планы зимних атак на украинские электростанции, системы тепла, воды и канализации. У Украины уже есть эти документы и готовится защита.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

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Россия готовит удары по энергетике зимой: Шмыгаль раскрыл детали

По словам чиновника, враг разработал комплексные удары по уничтожению гражданской инфраструктуры: от генерации и интерконнекторов (на входе из Европы и через Днепр) до систем тепло- и водоснабжения.

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Отдельные сценарии подготовили для Киева, Харькова, Одессы и других городов, где проживают более полумиллиона человек. Россия накопила большой массив информации как об уже пораженных объектах, так и о тех, которые еще не находились под ударом.

«Стратегия действий российских террористов этой зимой поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом, холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику», — подчеркнул министр.

Государство располагает материалами, полностью раскрывающими подготовку России к зимнему террору. В них прописаны конкретные виды оружия — от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов, а наряды расписаны на любую цель.

«Там два больших документа. С таблицами, с количеством оружия, необходимым на каждый объект, чтобы его уничтожить. Мы понимаем, как они будут поступать. Конечно, у них есть достаточно много информации… То есть на эту зиму враг готовится очень основательно», — заявил Шмыгаль.

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Защита энергетики Украины и новые технологии противодействия

Он добавил, чтобы противостоять этим угрозам, Украина усиливает ПВО, системы радиоэлектронной борьбы и инженерно-техническую защиту. В настоящее время завершено строительство около 200 капитальных бетонных шелтеров (сооружений второго уровня противодронной защиты).

Министр заверил, что эта система постоянно совершенствуется: дополнительно устанавливают предетонационные экраны и сетки против FPV-дронов. Вражеские «дроны-матки» способны заносить их глубоко в тыл, пытаясь поразить трансформаторы через технологические отверстия.

Кроме того, сохраняется высокий риск поражения открытых распределительных устройств баллистикой с кассетными боеприпасами и шрапнелью. Поэтому Украина вместе с партнерами активно накапливает резерв оборудования для быстрого восстановления.

Он заверил, что защищать энергетику помогает международное сообщество — более 40 стран присоединились к «энергетическому Рамштайну». За три года в Фонд поддержки энергетики привлекли более 2,1 млрд дол., из которых 545 млн дол. выделили в этом году, а еще 305 млн евро обещают передать в скором времени. Также Украина уже получила более 33 тысяч тонн оборудования.

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Учитывая ситуацию, Денис Шмыгаль отметил, что государство готово к комплексному перемирию — одновременно в море и в энергетике. Это помогло бы снова запустить зерновой коридор и обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Путин продолжает обещать скорый захват Донетчины, но его планы, по словам украинского лидера, могут достигать значительно дальше.

Ранее Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.

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