Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики — МИД Украины

Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

По данным украинской разведки, в преддверии зимы Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины.

Об этом в субботу, 21 сентября, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

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"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", — сообщил глава МИД.

Андрей Сибига отметил, что Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир, и напомнил, что украинская формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности.

"Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", — обратился к мировому сообществу украинский министр.

Напомним, во время ночной атаки 20 сентября российский беспилотник Shahed пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой атомной электростанции станции.

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