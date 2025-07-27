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Россия готовит усиление обстрелов Украины, взрывы в Харькове: главные новости ночи 27 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 июля 2025 года:
Россия готовится к более масштабным ударам по Украине — ISW Читать дальше –>
Враг продвинулся в Донецкой и Харьковской областях — DeepState Читать дальше –>
В Харькове ночью раздались взрывы Читать далее –>
Россия ночью запустила ударные БПЛА по Украине Читать далее –>
Климкин рассказал, при каких условиях Путин может согласиться на встречу с Зеленским .