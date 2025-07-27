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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1759
Время на прочтение
1 мин

Россия готовит усиление обстрелов Украины, взрывы в Харькове: главные новости ночи 27 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Россия готовит усиление обстрелов Украины

Россия готовит усиление обстрелов Украины / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 июля 2025 года:

  • Россия готовится к более масштабным ударам по Украине — ISW Читать дальше –>

  • Враг продвинулся в Донецкой и Харьковской областях — DeepState Читать дальше –>

  • В Харькове ночью раздались взрывы Читать далее –>

  • Россия ночью запустила ударные БПЛА по Украине Читать далее –>

  • Климкин рассказал, при каких условиях Путин может согласиться на встречу с Зеленским .

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