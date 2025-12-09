Россия готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа / © Служба внешней разведки

Реклама

Российская академия наук возобновила работу над масштабным инфраструктурным проектом, предусматривающим частичное перенаправление водных ресурсов реки Об в Казахстан и Узбекистан.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

По версии разведки, эта инициатива, хоть и преподносится как средство «стабилизации водообеспечения юга России», на самом деле является современной версией печально известного советского плана «развертывания сибирских рек». От этого проекта, который имел катастрофические экологические последствия, СССР отказался еще в 1986 году из-за высоких и непредсказуемых рисков.

Реклама

«Москва стремится переориентировать влияние в Центральной Азии, где ее традиционные рычаги, в первую очередь газовый шантаж, уже не работают. Казахстан и Узбекистан являются экспортерами газа, ориентированными, прежде всего, на китайский рынок, а экономика региона все больше опирается на китайский и западный капитал», — отметили в разведке.

Добавляют, что Москва формирует новый, мощный инструмент политического давления на постсоветские страны региона. Финансовый масштаб проекта впечатляет: его предварительная стоимость оценивается в 100 миллиардов долларов США.

Однако экологические последствия могут быть значительно большими. В частности, изменение водных потоков может вызвать опустынивание одних регионов и обоболочение других, а также ускорить таяние арктических ледников.

«Нарушение водного баланса в Сибири может стать триггером масштабных климатических оползней на большей части Евразии», — подытожили в Службе внешней разведки Украины.

Реклама

Напомним, Украина приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан по поводу ситуации вокруг инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума и заверила, что никакие украинские действия не нацелены на Казахстан или какие-либо третьи стороны.

Также морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море.