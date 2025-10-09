Россия готовит войска, но не для наступления на Днепр: эксперт объяснил, какие планы Кремля

Россия / © Associated Press

Наступление российских войск на граничащем с Днепропетровской областью участке является прежде всего военно-политическим расчетом, а не стратегической военной целью.

Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман для Телеграфа.

Он пояснил, что главная цель этого наступления — демонстративная:

«Они хотят показать всему миру или внутри своей федерации, что они могут уже и даже в Днепропетровской области вести боевые действия, чтобы таким образом нас заставить, согласиться с тем, чтобы мы им передали другие четыре области», — отметил Гетьман.

Сил для успеха нет, главный удар будет в другом месте

По мнению эксперта, силы и средства россиян в этом направлении не дают им оснований надеяться на значительные успехи. На этом участке фронта не наблюдается какого-либо особого сосредоточения войск. А пропорция сил сохраняется примерно один к трем в пользу россиян, как и на большинстве других участков.

Гетман подчеркнул, что Россия накапливает войска не для наступления на Днепр, а в Запорожском направлении. Украинская сторона ожидала активизацию боевых действий со стороны РФ именно этой осенью, после провала трех весенних операций.

«Мы ждали две наступательные операции осенью этого года. Три операции весной россияне провалили, не достигли цели, которые они сами анонсировали. Сейчас мы ждали две», — сказал эксперт.

Два возможных направления осенью

Аналитик считает, что осеннее наступление может состояться в одном из двух направлений:

Покровский, где русская армия долгое время пытается продвинуться, используя значительные ресурсы. Запорожский (Херсонский) эксперт склоняется к тому, что главной целью станет именно Запорожское направление.

Активизация российских подразделений на севере Запорожской области, по словам Гетьмана, может являться частью маневра перед главной атакой на этом направлении.

Напомним, Россия, вероятно, определила захват города Запорожья как свою новую стратегическую цель на фронте. Это следует из заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сделанных им во время недавней встречи с Владимиром Путиным. Герасимов утверждает, что российская группировка войск «Днепр» «наступает в направлении города Запорожья», а бои ведутся за населенные пункты Приморское и Степногорск.

Российская армия продвинулась вблизи населенных пунктов трех областей Украины — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.