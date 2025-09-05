Россия готовится бить по газовой инфраструктуре: экс-министр объяснил, почему эта зима будет сложнее

Зима будет тяжелой: эксперт предупредил об ударах РФ по газовым сетям

Реклама

Этой зимой российские оккупанты могут усилить удар по газовой инфраструктуре, поскольку Украина окончательно прекратила транзит российского газа.

Такое мнение высказал бывший министр энергетики Юрий Продан, передает паблик «Труха».

Он напомнил, что в прошлом году у Украины закончился контракт с Россией по транзиту газа.

Реклама

Продан предполагает, что в этом году уже ничего не будет сдерживать Россию, чтобы бить по объектам газоснабжения.

«Это и газораспределительные станции, и перекачивающие агрегаты, и так далее, что есть в газотранспортной системе Украины», — сказал экс-министр.

По его словам, трудно сказать, насколько готова Украина к этой ситуации, особенно в крупных городах, где наши системы теплоснабжения подвязаны к газовым сетям.

«И, не дай Бог, будет серьезная остановка котельной по газу. Мы укомплектованы всеми этими бригадами. Это сегодня работа коммунальных предприятий для того, чтобы, когда будет долгий перерыв в обеспечении отопления, надо сливать воду. Здесь нужно очень четко и очень понятно реагировать на эту ситуацию. Проведены ли у нас определенные обучение этому вопросу? У меня такой информации нет», — говорит бывший глава Минэнерго.

Реклама

Тем не менее, он уверен, что эта зима будет для украинцев гораздо сложнее, чем в прошлом.

«Все-таки эта тенденция, что он (Путин — Ред.) будет бить там комплексно — и по объектам электроснабжения, и по газоснабжению, она тревожна. Поэтому нужно и нашим энергетикам, и коммунальным предприятиям очень серьезно готовиться к этой ситуации. Нельзя сегодня расслабиться и нужно готовиться. Я уже сказал, что зима будет сложнее, чем прошлый год. Я надеюсь, что таких блекаутов не будет. Но то, что могут произойти такие удары с перерывами газа и электроснабжения по городам, особенно по большим городам, к этому нужно быть готовым», — отметил Продан.

Он призывает украинцев самих позаботиться о своей комфортной жизни зимой. И если кто-то имеет возможность провести зиму за городом, то лучше это сделать или найти такую возможность.

Продан подчеркнул, что Россия тоже готовится и сделала выводы и за прошлый, и за позапрошлые годы.

Реклама

«Здесь может быть немного сложнее. Восстановление и подача газа может быть не в такие сроки, как по электроэнергии. Но надо смотреть будет по каждому объекту, который может пострадать в этой ситуации. Мы научились справляться в тяжелых обстрелах по электроснабжению. Дай Бог, что мы будем готовы и сможем также определенным образом обеспечить функционирование в этот трудный период нашей газотранспортной системы. И газоснабжение возобновлять в кратчайшие сроки», — подытожил Продан.

Ранее аналитик рассказал, как РФ снова атакует энергосистему и стоит ли ждать блекаут по всей стране.