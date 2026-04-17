Андрей Сибига / © Associated Press

Российская Федерация готовится к интенсификации воздушного террора, планируя наносить массированные удары по территории Украины до семи раз в месяц.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Interfax.

В ходе публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Антальйском дипломатическом форуме глава МИД раскрыл детали ожидаемых атак. По его словам, агрессор намерена использовать комбинированную тактику с одновременным привлечением сотен беспилотников и десятков ракет.

«По данным нашей разведки, они готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц», — заявил Сибига, ссылаясь на данные разведки.

Напомним, российская армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсона, целясь в общественный транспорт. Во время утренних обстрелов 17 апреля враг устроил по маршрутке с пассажирами.

Несмотря на это, РФ использует дроны в качестве разведки перед баллистическими ударами, чтобы истощить запасы Patriot.

Кроме того, РФ планирует наступление на юго-востоке Украины. Кремль взимает резервы и готовит 20 тысяч военных для фронта.