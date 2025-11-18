Россия готовится к атакам: эксперт раскрыл планы Кремля перед новыми ударами

Обстрелы РФ. / © Associated Press

В течение недели Россия может накопить достаточно оружия для того, чтобы нанести точечные удары по территории Украины. Заметим, на днях в Сети появились сообщения, что агрессор РФ находится на завершающем этапе подготовки к массированному ракетному удару.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "24 Канала".

По словам эксперта, в последнее время россияне несколько изменили свою тактику. Да, основную массу средств поражения они направляют по одному городу.

"Говорить о каких-то прогнозах, когда возможна атака это, пожалуй, как гадать на кофейной гуще, или нужно иметь четкие разведданные со стороны", - высказался Храпчинский.

Впрочем, отмечает он, в последнее время выросло количество ударов по энергетике. Фактом остается то, что Российская Федерация будет дальше бить по энергетическим объектам, но использовать сложные маршруты пролета над гражданскими городами, чтобы иметь дополнительный эффект.

Ведь, объяснил Храпчинский, когда силы ПВО пытаются перехватывать цели над городом, существует вероятность жертв среди гражданского населения и разрушений домов.

"Тип средств поражения будет зависеть от региона, по которому будет избивать враг", – говорит авиаэксперт.

Соответственно россияне будут работать либо крылатыми, либо баллистическими ракетами. Именно от этого зависит также количество ударных беспилотников или имитаторов. По словам авиационного эксперта, они активно собирают разведданные по средствам противовоздушной обороны Украины, чтобы понимать расположение и сколько времени нужно для перезаряжания

Условно – россияне могут планировать, по какому региону нанести удар, учитывая возможную передислокацию ПВО. Так что Украине нужно строить плотную систему противовоздушной обороны, которая сможет закрыть все воздушное пространство от угроз стороны врага.

По словам Храпчинского, большинство случаев применения аэробалистических ракет "Кинжал" происходит по регионам, где нет систем Patriot, SAMP/T или IRIS-T. Эксперт объясняет: враг бьет оружием туда, где уверен, что достигнет цели.

"В последнее время существенно увеличилось количество применения именно ракет российского производства", - подчеркнул он.

По его словам, это свидетельствует о том, что армия смогла получить определенные возможности легализации деталей для комплектования. К примеру, белорусский завод "Интеграл" активно производит ряд компонентов для большого количества ракет РФ. В частности, инерционные системы, навигации и компоненты к инерционным системам навигации. То есть микроэлектронику, которую раньше россияне закупали однажды через третьи страны.

Напомним, во время массированной атаки по Киеву ночью против 14 ноября под прицелом в столице находились обычные дома. Аналитики ИSW убеждены: Россия по-прежнему намерена использовать свои дальнобойные удары, направленные на гражданское население Украины, с целью посеять страх и деморализовать украинцев.