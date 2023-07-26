Россия готовится к блокированию Черного моря: что известно

В частности, оккупанты отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после ухода из зерновой сделки.

Об этом сообщает Military Media Center.

Отмечается, что русские войска активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Противник отрабатывает блокировку морских районов, а также обнаружение и уничтожение кораблей.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, направляющихся в порты Украины и из Украины. При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности Армянского и Перекопского направлений", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кафиры заминировали подходы к украинским портам. Таким образом, они пытаются оправдать атаки в Черном море. Скорее всего, враг намерена взорвать гражданские суда и обвинить в этом Украину.

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