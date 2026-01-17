Россия готовится к массированному обстрелу Украины: эксперт рассказал, какие цели она выбрала

Обстрел Украины / © tsn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к новым массированным ударам. Враг не прекращает террор и постоянно наносит точечные поражения по элементам украинской энергосистемы. Эксперт проанализировал тактику окупантов и объяснил, чего ожидать в ближайшее время.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Ошибочно считать, что целью номер один для врага является только Киев. По словам эксперта, украинская энергосистема является цельным организмом, поэтому россияне пытаются бить по ключевым распределительным узлам в разных регионах.

«Это приводит к утрате возможности варьировать в пиковой нагрузке. Но не обязательно это будет Киев. В таких метеоусловиях, которые мы сейчас видим, — постоянная минусовая температура, — они будут пытаться бить по энергетической составляющей, чтобы дальше давить психологически на украинцев», — подчеркнул Храпчинский.

Храпчинский также сказал, что арсенал окупантов остается разнообразным: от ударных беспилотников до крылатых ракет. Всё зависит от объемов накопленных ресурсов. Эксперт обратил внимание на появление у врага новых образцов вооружения.

В частности, фиксируется использование новых реактивных «Шахедов». Кроме того, Иран передал России более современные разработки — дроны Karrar, которые россияне маркируют как «Герань-5».

«Поэтому здесь больше о комбинированности и нагрузке нашей противовоздушной обороны путем собранных разведданных — то, что они получают, совершая ежедневные малые атаки ударными беспилотниками», — пояснил специалист.

Есть ли реальная угроза «Орешника»

В последнее время мониторинговые каналы снова распространяют информацию о вероятном ударе по российской баллистической ракете «Орешник». Однако эксперт советует ориентироваться на официальные источники, в том числе сообщения посольства США.

Запуск ракеты типа «Орешник» по своему профилю напоминает пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Согласно международным протоколам безопасности и системе автоматического оповещения Россия обязана предупреждать США о таких пусках, чтобы они не были восприняты как начало ядерной войны.

«Если угроза реальна, то официальное предупреждение будет размещено на сайте US Embassy in Ukraine. Во время предыдущих попыток применения „Орешника“ посольство США было уведомлено и публиковало предупреждения для своих граждан», — отметил аналитик.

Храпчинский подчеркнул: лучше доверять официальным дипломатическим источникам, чем анонимным телеграммам-каналам, которые могут транслировать вражеские вбросы для создания паники и психологического кризиса в украинском обществе.

Напомним, ГУР Минобороны Украины предупредило о планах России нанести удары по критическим элементам украинской энергосистемы — подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу атомных электростанций.

По данным разведки, враг уже провел разведку не менее десяти таких объектов в девяти областях, стремясь создать невыносимые условия для гражданского населения и усилить давление на Украину и ее партнеров.