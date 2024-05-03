Россия готовится к наступлению в районе Харьковщины и Сумщины – ГУР

Вместе с тем у россиян недостаточно сил для захвата крупных городов.

Россия может готовить наступление в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке, но у нее недостаточно сил для захвата областных центров.

Такое мнение в интервью The Economist высказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он заявил, что время наступления россиян на Донбассе зависит от украинской обороны, но основное наступление России может начаться в конце мая или начале июня.

Кроме того, по данным ГУР, Россия задействовала в Украине 514 тысяч военных. Эта цифра превышает оценку верховного главнокомандующего НАТО Кристофера Каволи, который в прошлом месяце заявил о 470 000 российских военных на территории Украины.

Кроме того, северная группировка России, базирующаяся по ту сторону границы от Харькова, в настоящее время насчитывает 35 000 человек, но может расшириться до 50 000 – 70 000 военнослужащих. Также Москва формирует резерв в размере от 15 000 до 20 000 человек в центральной России, которые могут задействовать в основных силах.

Всех этих сил недостаточно для захвата большого города, но достаточно для выполнения меньшего задания.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти — возможно. Но операция по захвату Харькова или Сум — это совсем иного порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", — заявил Скибицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ может начать большое наступление на Украину во время саммита НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты медленно, но уверенно наступают, а ВСУ вынуждены экономить снаряды.

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