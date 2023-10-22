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Россия готовится к новой волне террора и удару по терминалу "Новой почты": главные новости ночи 22 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
31
Время на прочтение
1 мин
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Россия готовится к новой волне террора и удару по терминалу "Новой почты": главные новости ночи 22 октября 2023 года

Последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты" / Фото: Патрульная полиция Харьковской области

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 октября 2023 года:

  • Удар по терминалу "Новой почты": все погибшие были работниками компании Читать далее –>
  • В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА Читать далее –>
  • В ООН заявили о гуманитарной катастрофе в Секторе Газы Читать далее –>
  • Россия ищет пробелы в украинской ПВО перед зимним ракетным террором — ISW Читать далее –>
  • Эксканцлер Германии Шредер сделал скандальное заявление о Крыме Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
31
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