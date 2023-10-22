Россия готовится к новой волне террора и удару по терминалу "Новой почты": главные новости ночи 22 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 22 октября 2023 года:
- Удар по терминалу "Новой почты": все погибшие были работниками компании Читать далее –>
- В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА Читать далее –>
- В ООН заявили о гуманитарной катастрофе в Секторе Газы Читать далее –>
- Россия ищет пробелы в украинской ПВО перед зимним ракетным террором — ISW Читать далее –>
- Эксканцлер Германии Шредер сделал скандальное заявление о Крыме Читать далее –>
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