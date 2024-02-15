Россия готовится к очередной массированной ракетной атаке - Гуменюк

Российские захватчики накапливают силы и готовятся к очередной массированной ракетной атаке по Украине.

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Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Конкретная дата массированного ракетного удара неизвестна, вероятнее всего, она неизвестна и самим россиянам, которые будут его выполнять. Но они готовятся и могут применить подобную атаку", – сказала Гуменюк.

Она сообщила, что Иран доставил в Россию очередные военные грузы на самолетах.

Гуменюк отметила, что после такой активно обычно начинаются массированные атаки беспилотниками.

Она отметила, что Россия также накапливает ресурсы для очередной массированной ракетной атаки на Украину, на это врагу нужно не менее 10 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что Гуменюк рассказала о проблемах у захватчиков с ракетами "Калибр".

Кроме того, мы ранее информировали, что в МВД объяснили, почему Россия уже несколько месяцев не использует морские ракетоносители.

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