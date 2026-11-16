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- Украина
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Россия готовится к удару по Украине: Зеленский обратился к гражданам с предупреждением
Владимир Зеленский сообщил, что Россия подготовилась к новому удару. Президент призвал украинцев реагировать на сигналы ракетной угрозы.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной и ракетной опасности сегодня вечером, ночью и завтра. По его словам, есть информация, что Россия подготовилась к новому удару.
Об этом глава государства заявил в своем обращении 16 ноября.
Зеленский подчеркнул, что украинцам необходимо быть особенно внимательными к сигналам опасности в ближайшие сутки и позаботиться о собственной безопасности.
«И обязательно сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток, пожалуйста, учитывайте сигналы ракетной опасности. Есть информация, что россияне подготовились к удару. Берегите себя», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские атаки.
«И они там, в России, должны знать, что на каждое их зло будет наш справедливый ответ», — добавил Зеленский.
Напомним, ранее украинский президент предупредил, что Россия готовит новые массированные атаки по Украине. По словам Зеленского, враг сосредотачивает удары по энергетической инфраструктуре отдельных регионов.