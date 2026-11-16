Россия готовится к удару по Украине: Зеленский обратился к гражданам с предупреждением

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной и ракетной опасности сегодня вечером, ночью и завтра. По его словам, есть информация, что Россия подготовилась к новому удару.

Об этом глава государства заявил в своем обращении 16 ноября.

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Зеленский подчеркнул, что украинцам необходимо быть особенно внимательными к сигналам опасности в ближайшие сутки и позаботиться о собственной безопасности.

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«И обязательно сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток, пожалуйста, учитывайте сигналы ракетной опасности. Есть информация, что россияне подготовились к удару. Берегите себя», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские атаки.

«И они там, в России, должны знать, что на каждое их зло будет наш справедливый ответ», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее украинский президент предупредил, что Россия готовит новые массированные атаки по Украине. По словам Зеленского, враг сосредотачивает удары по энергетической инфраструктуре отдельных регионов.

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