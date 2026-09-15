Россия готовится к зимнему террору: какие регионы Украины оказались под новой угрозой

Атаки РФ по Украине. / © ТСН

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Россия готовит новую волну ударов по Украине. В частности, по западным областям. Кроме того, оккупанты накапливают накануне зимы баллистику.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики подчеркивают, что российские войска продолжают увеличивать использование реактивных беспилотников и других инноваций для максимизации ущерба от ударных пакетов. Особенно против западных регионов Украины.

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Накануне представитель ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что августе 2026-го россияне развернули около 2800 реактивных БПЛА, что является значительным увеличением по сравнению с июлем, когда цифра была 1500, и с июнем — когда было 350 дронов.

Игнат заявил, что реактивные беспилотники имеют меньшую дальность полета, а потому оккупанты также запускают стандартные варианты беспилотников типа Shahed несколькими волнами в направлении запада Украины. По его словам, россияне экспериментируют с добавлением сетевого подключения к Shahed, но еще не развернули эту технологию в беспилотниках такого типа в больших масштабах.

Россия готовит баллистику

Аналитики подчеркивают, что Россия наращивает производство баллистических ракет в преддверии зимы. Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что агрессор может произвести не менее 100 баллистических ракет в течение сентября. Отмечается, что РФ использует от 17 до 19 пусковых установок баллистических ракет в Курской, Воронежской и других граничащих с Украиной областях для своих ударов против Киева и других регионов Украины.

Аналитики отмечают: Скибицкий ранее сообщал, что Россия возвращается к производству и запуску баллистических ракет, потому что стремится использовать дефицит в Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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«Этот дефицит, вероятно, будет продолжаться зимой. Россия будет стремиться использовать более крупные ударные пакеты баллистических ракет для ударов по украинской энергетической и другой инфраструктуре в преддверии зимы, пытаясь заморозить Украину, которая делала каждую зиму с начала полномасштабного вторжения», — говорится в отчете.

В то же время Киев, отмечают в ISW, может ухудшить способность российских войск наносить удары по Украине с использованием пусковых установок баллистических ракет, расположенных в приграничных районах России. Впрочем, произойдет это при условии, что Украина получит усовершенствованную технологию Starshield, которая позволит ей точно удивлять военные объекты, расположенные в России.

Россия усиливает удары по западу

Заметим, в эти выходные РФ массированно атаковала западные области Украины. В частности, под прицелом находился Стрый на Львовщине, Ивано-Франковске, а также Волынская области. Так, в Луцке РФ попала в стоящий прямо на вокзале поезд, а также атаковала КПП «Ягодин», что у границы с Польшей.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что Россия может чаще атаковать мероприятие Украины . В частности, оккупанты могут бить по логистике и транспортным сообщениям.

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Советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов отмечает, что РФ накапливает «Шахеды» для ударов зимой. По его словам, сейчас враг производит около 2-3 тыс. реактивных дронов в месяц. Более того, в последнее время россияне атаковали Киев дронами буквально «с завода».

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