Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.

Об этом он написал в Телеграм.

«Говорил с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Благодарен за соболезнования в связи с постоянными российскими воздушными атаками. Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были общие ответы партнеров, прежде всего, в поставках антибаллистики», — отметил президент.

По информации разведки, ВС РФ планируют обстрел в канун Дня Киева.

В частности, Телеграмм-канал Ukraine context пишет, что особенно внимательными следует быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы.

«Также реагировать на тревоги следует в городах Коростень, Вышгород, Днепр, Павлоград, Белая Церковь, Львов, Староконстантинов и Дубно, где РФ проводила финальную разведку объектов. Все ответственные лица и работники предприятий предотвращены», — говорится в сообщении.

25 мая Министерство иностранных дел России анонсировало удары по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. В своем заявлении российское министерство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно быстрее покинуть Киев.

Комментируя это заявление, Министерство иностранных дел Украины заявило, что, по оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы. В МИД подчеркнули, что на этом фоне новые российские угрозы «не что иное, как беззастенчивый шантаж». В министерстве отметили, что готовы способствовать дополнительному усилению безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом.

Украинские и западные эксперты считают, что такая риторика РФ может свидетельствовать не только о намерениях Кремля, но и о его возрастающих проблемах на фронте и внутри страны.

