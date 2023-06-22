Россия готовится взорвать Запорожскую АЭС — Зеленский

Украина передаст всю информацию со всеми доказательствами западным партнерам, подчеркнул Зеленский.

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Об этом главе государства сообщили украинская разведка и Служба безопасности Украины.

По словам Зеленского, страна-террористка для теракта подготовила все необходимое.

"Я напоминаю тем, кто забыл: это самая большая атомная станция в Европе. Все в мире: МАГАТЭ, все страны, все лидеры – точно знают, что там происходит. Россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент своей агрессии. Окупает станцию. Прикрывает ею обстрелы" соседних городов. Держит там оружие и военных", — сказал президент.

Он отметил, что "уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра. Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой : мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать".

Зеленский подчеркнул, что Украина передаст всю имеющуюся информацию со всеми доказательствами западным партнерам.

"Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все", – рассказал лидер Украины.

Последствия взрыва Запорожской АЭС

Экологиня Татьяна Тимочко рассказала, что самый плохой сценарий в случае теракта на ЗАЭС – это распространение радиации и миллион пострадавших. По ее словам, последствия подрыва на электростанции могут быть гораздо хуже, чем это было в Чернобыле.

Вероятные последствия теракта:

Зона отчуждения составит около 30 тыс. кв. км .

. Площадь потенциально загрязненной территории – 2 млн кв. км .

. Территория Запорожской области может стать непригодной для жизни на сотни лет .

. Пострадать из-за заражения радиацией могут до 1 миллиона человек , погибнуть – в десятки раз больше, чем это было из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

, погибнуть – в десятки раз больше, чем это было из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Днепр, Черное и Азовское моря могут стать загрязненными.

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