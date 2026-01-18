Атака "Шахедов" на Украину / © tsn.ua

Реклама

Россия планирует существенно нарастить производство боевых беспилотников, чтобы применять для атак по Украине до 1000 дронов в день.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью lb.ua.

«Мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться», — подчеркнул он.

Реклама

Задачей Вооруженных сил главком назвал продолжение эффективной борьбы.

По словам Сырского, ведение боевых действий должно быть направлено на то, «чтобы максимально уменьшить боевой потенциал врага — человеческий, потенциал в вооружении, в производстве вооружения и продукции двойного использования».

Напомним, Россия пополнила свой военный арсенал новым типом ударного беспилотника — Shahed-107. Этот аппарат является технологически упрощенной и экономически более выгодной версией уже известного дрона-камикадзе Shahed-136, который враг активно использует для террора украинских городов.