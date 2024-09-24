Россия хочет атаковать три украинских АЭС – Зеленский шокировал заявлением в ООН

По его словам, с приближением третьей зимы этой войны Россия вновь пытается уничтожить украинскую энергетику.

У Украины есть доказательства о намерениях российских оккупантов ударить по трем нашим АЭС накануне зимы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН.

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По словам главы государства, у Украины есть доказательства подготовки Россией атаки на украинскую энергетику, и в частности на три атомные электростанции.

"Сейчас, с приближением третьей зимы этой войны, Россия снова пытается уничтожить нашу энергетику, и этой осенью они действуют еще более цинично. Они готовятся атаковать наши атомные электростанции, три из них, мы имеем эту информацию и доказательства этого. Если Россия готова зайти так далеко, это означает, что ничего из того, что вы цените, для Москвы не имеет значения.

Зеленский напомнил, что Путин нарушил так много международных норм и правил, поэтому диктатор самостоятельно не остановится. Россию можно только принудить к миру.

"И именно это нужно – принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН", – подытожил глава государства.

Ранее президент Зеленский заявил, что РФ снимала АЭС Украины для возможных атак по ним.

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