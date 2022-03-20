Россия хочет бросать на убой белорусов, что приведет к потрясениям в самой Беларуси, - эксперт

Россия хочет бросать на убой белорусов, что приведет к потрясениям в самой Беларуси, - эксперт

Россия хочет использовать белорусских военных как пушечное мясо, поэтому будут большие жертвы. И это приведет к серьезным политическим потрясениям в самой Беларуси.

Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких на своей странице в Facebook.

«Российское командование, которое даже своих солдат бросает на убой, не считаясь с потерями, к белорусам будет относиться с еще большим безразличием. Неизбежные и огромные потери могут привести к серьезным политическим потрясениям в Беларуси, где режим самопровозглашенного диктатора фактически держится на соплях - в смысле, на российских штыках. Непосредственное участие вооруженных сил Беларуси в войне против Украины с куда большей вероятностью потянет за собой негативные последствия для лукашенковского режима, чем для Украины», - заявил Гладких.

Политолог считает, что белорусы это понимают. Поэтому должны использовать любую возможность, чтобы избежать отправки в Украину.

«Белорусские военные не могут не понимать, что война против Украины и украинского народа не имеет ничего общего с защитой белорусского государства и белорусского народа, присягу на верность которым они давали. И я не удивлюсь, если значительная часть военнослужащих вооруженных сил Беларуси будут искать и использовать любую возможность избежать отправки в Украину для участия в кровопролитной войне, развязанной обезумевшими от своей кровожадности рашистами, для которых белорусы не более, чем пушечное мясо», - подчеркнул он.

Белорусским военным не стоит пятнать свою честь позором участия в войне против Украинского народа, резюмировал Валентин Гладких.