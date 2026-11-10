Россия хочет лишить тепла большой украинский город: что известно об атаке

Атака РФ / © ТСН.ua

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Вечером 10 ноября российские войска ударили по критической инфраструктуре Кривого Рога. Россия пытается покинуть город без тепла.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Атака РФ на Кривой Рог 10 ноября

По словам главы облсовета, по состоянию на момент сообщения вражеская атака ударными беспилотниками все еще продолжается.

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«Россияне пытаются заморозить Кривой Рог. Бьют по критической инфраструктуре. Атака дронами продолжается. Будьте в укрытии до отбоя», — подчеркнул Николай Лукашук.

Жителей города призывают находиться в безопасных местах и соблюдать правила безопасности до официального завершения воздушной тревоги.

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Напомним, Россия определила новые цели для ударов по Украине, среди которых объекты аграрной и пищевой промышленности. В ГУР сообщили, какие предприятия оказались под угрозой и чего добивается враг.

По данным аналитиков ISW, российская армия изменила подходы к обстрелам украинской инфраструктуры, интегрировав высокоманевренные квазикрилатые ракеты и высокоточные модификации баллистического вооружения.

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