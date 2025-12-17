Россия хочет продолжения войны и отмены санкций: польский эксперт

Чего Путин стремится добиться от Трампа / © ТСН

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, российская экономика столкнулась с драматическими проблемами, поэтому Запад должен усилить свое давление на Россию.

По информации Bloomberg, США готовят новый санкционный пакет против энергетического сектора России, если Путин не согласится на мирное соглашение, которое сейчас активно продвигает администрация Трампа. Также, по словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, в Сенат внесли двухпартийный законопроект, принятие которого накажет «друзей» Путина за покупку российских энергоносителей. Свой 20-й законопроект ЕС подготовит сразу после Нового года.

Заставит ли это Путина согласиться хотя бы на прекращение огня? Учитывают ли США голос Европы в продвижении «мирного» плана? Но ожидать ли продолжения переговоров о «мире» в 2026 году?

Об этом ТСН.ua расспросил у координатора американской программы в Польском институте международных отношений (PISM) Матеуша Пиотровского во время Пятого Украинского Центрально-Европейского Форума Совета внешней политики «Украинская призма»

Матеуш Пиотровский отмечает, что с каждым пунктом этого плана из 28 пунктов, а также предложениями европейских стран и Украины, которые были предоставлены США, а прежде саммитом на Аляске, мы приближаемся к чему-то.

«Я не уверен, будет ли это соглашение о прекращении огня. Россия не изменит подхода в долгосрочной перспективе. Прекращение огня возможно, если США, Трамп признают, что существует проблема с Россией и ни с кем другим, и нужно отказаться от процесса отмены санкций и т.д. Война на самом деле в определенной степени помогает России. Сценарий, который Россия больше хотела бы видеть, — это, к сожалению, продолжение войны и отмена санкций. Именно поэтому, я думаю, они пытаются затянуть эти переговоры и остаются за столом», — комментирует эксперт.

Вот почему, по его словам, Путин предложил Трампу провести второй саммит в Будапеште. Поэтому в какой-то момент мы снова можем увидеть встречу Трампа и Путина. Однако попытка добиться прекращения огня без дополнительного давления на Россию, когда Путин и Россия не меняют своей политики, была бы очень циничной.

«Я не думаю, что Европа здесь является главным игроком. Мы просто часть этих переговоров. США действительно не хотят, чтобы мы там были. Поэтому, если это касается всего ЕС, конечно это должна быть Еврокомиссия, потому что речь идет о будущем расширении ЕС и пути Украины к вступлению в ЕС. Как видим, это часть этих переговоров. И в определенной степени США хотят увидеть скорейшее вступление Украины в ЕС. Я думаю, что это хорошо. Это луч оптимизма во всем этом», — напоминает Матеуш Пиотровский.

Краткосрочная цель России, по мнению эксперта, — дождаться, пока США выйдут из переговорного процесса и начнут дискуссию об отмене санкций и возвращении к двустороннему сотрудничеству между США и Россией. Но самый вероятный сценарий — это продолжение всех этих переговоров в 2026 году.

«Я уже вижу некоторые моменты, что позиция США по отношению к России может несколько измениться. Речь не о дополнительном давлении. Я знаю, что в этой американской администрации есть люди, которые хотели бы оказывать дополнительное давление, сенаторы хотели бы ввести дополнительные санкции. Но я, например, внимательно слежу за тем, что происходит в отношениях США с Беларусью, где режим Лукашенко поощряется отменой санкций. Чтобы, конечно, облегчить положение заключенных и освободить политзаключенных. Но это лишь показывает Лукашенко, что выгодно содержать заключенных», — добавляет эксперт.

Матеуш Пиотровский отмечает, что это тоже в определенной степени сигнал для Кремля, мол, если вы согласитесь на какое-либо изменение вашей позиции, мы можем начать отменять санкции.

«И санкции будут отменены. А потом я не знаю, будет ли достаточно политической воли со стороны США, чтобы вернуть эти санкции, когда Россия, к сожалению, снова попытается совершить агрессию», — добавляет эксперт.