Южный мост. / © УНИАН

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В последние несколько дней удары российского дальнобойного оружия были направлены преимущественно на мосты в Киеве и в Запорожье. РФ целенаправленно атакует транспортную инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить экономическую жизнь страны и усложнить повседневную жизнь гражданского населения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что четыре российских баллистических ракеты поразили Южный мост в Киеве, а три баллистические ракеты — Северный мост. В то же время российский милблогер утверждал, что оккупанты якобы выпустили около 30 баллистических ракет по обоим мостам.

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Российские войска также нанесли удары по Преображенскому мосту в Запорожье ударным БПЛА «Геран-4».

В ISW отмечают, что армия РФ неоднократно наносили удары по Северному и Южному мостам Киева в течение октября-ноября этого года. Это привело к серьезным перебоям в гражданском транспорте и логистике через реку Днепр, поскольку Москва стремится физически разделить Киев.

«Атаки российских дронов на мосты через Днепр являются частью более широкой кампании дальнобойных ударов РФ, направленной на подрыв украинской экономики и усложнение жизни жителей крупных городов. Таким образом, Россия пытается усилить давление на Украину, а также заставить Киев к капитуляции накануне этой зимы», — заключают американские аналитики.

Удары по Крымскому мосту — что известно

Украинские Силы обороны нанесли удары по Крымскому мосту ночью 16-17 ноября. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина применила разные типы вооружения. В частности, беспилотники «Паляница» поразили автомобильную часть, а ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5 — железнодорожную часть. С помощью Фламинго произвели управляемое поражение.

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После атаки зафиксированы значительные разрушения переправы. В частности, арка автомобильной части упала в воду, обрушился пролет проезжего участка. Впрочем, в Сети появились кадры движения поезда по железнодорожной части Крымского моста после недавних атак.

В то же время, военный обозреватель Андрей Рыженко убежден, что Крымский мост не смогут восстановить быстро. По меньшей мере, для этого понадобится более года. По его словам, повреждение можно охарактеризовать как средней тяжести. Массивное металлическое сооружение высотой примерно 45 метров и весом 6 тысяч тонн обрушилось прямо в судоходное русло Керченского пролива.

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