Россия хочет разогнать "Герань-2" до 700 километров в час: эксперт объяснил цель врага

Российские дроны / © MIL.IN.UA

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Россия пытается увеличить скорость новых версий реактивного беспилотника Герань-5, меняя его конструкцию. В частности, двигатель, в предыдущих вариантах устанавливали над фюзеляжем, теперь интегрируют внутрь задней части корпуса.

Об этом рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

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По словам авиационного эксперта и военного специалиста Константина Храпчинского, такое изменение может быть связано с попыткой повысить скорость дрона до более чем 600 км/ч.

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«Двигатель на пилоне работает как аэродинамический тормоз», — объясняет Храпчинский.

По его мнению, внешнее размещение двигателя создает дополнительное сопротивление и может затруднять увеличение скорости. Кроме того, вынесенная над корпусом силовая установка влияет на балансировку аппарата, из-за чего системе управления приходится постоянно компенсировать подходящий момент.

Интеграция двигателя в фюзеляж, в свою очередь, позволяет уменьшить часть аэродинамического сопротивления и лучше согласовать линию тяги с продольной осью беспилотника.

«Интеграция двигателя в контур фюзеляжа убирает сопротивление пилона и стабилизирует руля в нейтрале», — отмечает эксперт.

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Впрочем, такая компоновка имеет и недостатки. Внутренний отсек для двигателя, воздушные каналы и системы теплозащиты занимают пространство, которое можно использовать для горючего. Это может снижать дальность полета.

Отдельной проблемой является высокая температура реактивного двигателя. Для установки внутри композитного корпуса требуются дополнительные элементы термозащиты, что усложняет конструкцию и производство.

«За попытку прибавить скорости конструкторы расплачиваются дальностью», — считает Храпчинский.

По мнению эксперта, одна из причин, по которой РФ может спешить с увеличением скорости «Герани-5», — развитие украинских дронов-перехватчиков. Такие системы уже используются для борьбы с реактивными беспилотниками.

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«Первые успешные применения показали, что цели в диапазоне 400-450 км/ч можно доставать в заднюю полусферу», — говорит Храпчинский.

Он предполагает, что российские конструкторы пытаются выйти в скоростную нишу 700–800 км/ч, чтобы усложнить работу дронов-перехватчиков.

В то же время увеличение скорости требует более сложных технических решений и может повлиять на дальность, стоимость и масштабируемость производства.

«Цель врага проста — вывести „Герань-5“ из зоны поражения дешевых дронов-перехватчиков», — заключает Храпчинский.

Напомним, разведка Украины сообщила о новой модификации российского «Герань-2» серии «Е», сочетающей ударную функцию и возможность поражать воздушные цели. По данным ГУР, дрон оснащают ПЗРК «Ива», в то же время он сохраняет собственную боевую часть. Модификация подразумевает ручное управление в реальном времени и использует китайскую камеру и модем. ГУР также обнаружило в беспилотнике компоненты иностранного производства, в том числе японский инерциальный модуль и электронику из разных стран.

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