Россия хочет развязать войну во всей Европе: эксперт назвал основной стратегический замысел Путина

Кремль хочет заморозить войну в Украине, нарастить военный потенциал, еще раз осуществить блицкриг, а затем нападать на другие страны.

России нужно время, от 3 до 8 лет, для того чтобы нарастить свой военный потенциал, осуществить еще один блицкриг в Украине, а также в Молдове и странах Балтии.

Такое мнение высказал директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью "Главреду".

По его словам, чтобы воплотить свой замысел и закрепить свои позиции на временно оккупированных территориях, РФ сейчас пытается "заморозить" боевые действия и вынудить Украину сесть за стол переговоров. Если России удастся закрепиться на оккупированных территориях, то она превратит их в некий "большой Донбасс" и будет поддерживать конфликт низкой интенсивности.

"Линия фронта уже не 300 км, а растянулась до 1300 км. И этот широкий фронт будет продолжаться до тех пор, пока Россия не создаст соответствующие танковые, самолетные дивизии и прочее", – сказал Шулипа.

Он добавил, что для того чтобы нарастить военный потенциал, Кремлю нужно от 3 до 8 лет.

"Это то, что озвучивал неформальный голос Генштаба России Михаил Ходаренок – им нужно время, от 3 до 8 лет, для того чтобы они смогли нарастить свой военный потенциал, постараться обойти наложенные на них санкции, создать армию в количестве 2 миллионов человек, заложить в качестве безвозвратных потерь более полумиллиона, и осуществить в отношении Украины, стран Балтии, Молдовы быстрый блицкриг по нападению, поставить под ружье население оккупированных территорий и после этого начать большую конвенционную войну во всей Европе. Это – основной стратегический замысел Путина и его окружения", – считает Шулипа.

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