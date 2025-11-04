Россия хочет разжечь "антиукраинские настроения" среди поляков: Генштаб Польши встревожил заявлением

Флаги Польши и Украины / © Associated Press

В Польше наблюдаются “интенсивные психологические операции против Украины” и антиукраинские настроения.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Польши.

“Российские нарративные операции создают атмосферу страха и тревоги по поводу претензий со стороны украинцев в Польше; осуществляются действия, направленные на разрушение положительных польско-украинских эмоциональных отношений; в Польше разгораются антиукраинские настроения”, — подчеркнули в Генштабе.

Как пример, военные вспоминают поджоги украинских автомобилей, зарисовывание антивоенных муралов, а также операции онлайн по продвижению враждебности по отношению к Украине.

Отмечается, что наблюдается рост антиукраинского поведения в местах, где происходит передача оружия или поддержка Украины, как Гдыня и Гданьск.

Командование называет единственной целью таких действий «внушить страх и чувство угрозы в наше общество из-за присутствия украинцев в Польше». В свою очередь Москва пытается представить свое вторжение в Украину актом поддержки поляков в ответ на Волынскую трагедию, а украинцев — большей угрозой для Польши, чем Россия.

“Цель состоит в том, чтобы направить эмоции на Украину. Граждане Польши, желая вернуться в свою зону комфорта, могут давить на правительство, чтобы оно принимало решения, несовместимые с государственной целью”, — отмечают военные.

Командование призывает польских граждан не поддаваться эмоциям. Случаи диверсий являются частью скоординированных действий российских служб и не имеют ничего общего с целенаправленными действиями всей украинской нации.

“Помним, что на этом этапе разрыв между преступником и жертвой четкий: агрессор на востоке — и это Россия; отделение Польши от Украины облегчит бремя ведения войны для России; любые действия, подрывающие поддержку Украины (нарративные, эмоциональные), поддерживают агрессию России”, — отмечает Генштаб.

Напомним, ранее польские правоохранители заявляли о том, что в Польше растет волна нападений на украинцев. Полиция зафиксировала значительный рост преступлений на почве ненависти против граждан Украины. Наиболее распространенным правонарушением остаются угрозы насилием.