Россия хотела взять под контроль водоснабжение Харькова — военный ВСУ

Целью российских захватчиков в Харьковской области во время наступления было создание определенных экологических катастроф.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что то, что захватчикам удалось на Харьковщине до этого времени пройти вглубь украинской территории где-то на расстояние до 3-5 км, является попыткой тактического уровня выполнения задачи.

"Россияне имели задачу на севере Харьковщины проникнуть в малые группы и закрепиться к подходу основных сил, чтобы создать ряд плацдармов. Их задачей было выйти на расстояние огневого поражения в район Харькова и в перспективе охватывать город с флангов. Поскольку российского контингента не хватает на Харьковщине, чтобы в лоб атаковать Харьков", — объяснил Тимочко.

Военный отметил, что целью россиян было Оскольское водохранилище с расчетом взять под контроль и канал Северский Донец, живущий водой агломерацию Краматорск — Славянск. Затем они пытались продвинуться в сторону Печенежского водохранилища, чтобы взять под контроль поставки воды в Харьков.

"То есть просматривалась ситуация, что россияне хотели создать определенные подрывы или экологические катастрофы. Также стояла задача посеять масштабную панику в украинском обществе", — добавил Тимочко.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ выполнила только первую часть своей задачи в Харьковской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала наступление на Харьковщину ранее запланированного.

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