"Россия иди на х*й": украинцев призвали размещать лозунги вместо наружной рекламы

Ждать ничьих согласований не нужно.

Владельцев наружной рекламы призвали размещать лозунги типа "Россия иди на х*й" или "Оккупанты — вон из Украины" на носителях.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Расскажу вам, что такое психологическая война!... Каждый самостоятельно и за свой счет размещает на своем носителе рекламы лозунги типа — "Россия иди на х*й" или мягче типа "Оккупанты — вон из Украины". Не ждите ничьих согласований! Никакой другой рекламы быть не должно! Действуйте!" — написал он.

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