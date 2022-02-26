"Россия иди на х*й": украинцев призвали размещать лозунги вместо наружной рекламы

Ждать ничьих согласований не нужно.
Владельцев наружной рекламы призвали размещать лозунги типа "Россия иди на х*й" или "Оккупанты — вон из Украины" на носителях.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Расскажу вам, что такое психологическая война!... Каждый самостоятельно и за свой счет размещает на своем носителе рекламы лозунги типа — "Россия иди на х*й" или мягче типа "Оккупанты — вон из Украины". Не ждите ничьих согласований! Никакой другой рекламы быть не должно! Действуйте!" — написал он.
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