Россия или смерть: Портников объяснил жажду Путина к снижению энергетики Украины

Виталий Портников

Массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины сознательная попытка отомстить за военные неудачи и превратить соседнюю страну в территорию, непригодную для жизни. Несмотря на жестокость обстрелов, такая стратегия демонстрирует не силу агрессора, а фиаско его первоначальных планов по оккупации Украины.

Такое мнение высказал украинский публицист и журналист Виталий Портников в соцсетях.

«Удары наносятся методично, жестоко — сейчас уже начали говорить о возможности атаки на распределительные станции украинских АЭС, чтобы создать еще большие проблемы с теплом и светом. Очевидно, что Путин таким образом пытается продемонстрировать миру силу и жестокость, но действительно демонстрирует разве что бессилие. Ведь попытки сделать Украину непригодной для жизни — очередное напоминание о фиаско его блицкрига и неудачах российской армии», — отметил Портников.

Публицист Виталий Портников подчеркнул, что это уже «демографическая война», направленная на устрашение гражданского населения и принуждение к эмиграции. Автор сравнивает действия нынешнего российского режима со сталинским Голодомором, называя нынешнюю ситуацию «хладомором» Путина.

По словам аналитика, четыре года спустя после начала полномасштабного вторжения российская армия так и не смогла установить контроль даже над Донетчиной. А Украина вместо статуса сателлита получила путь в ЕС и НАТО. Поскольку выиграть войну политически или военно Кремль не может, он прибегает к террору против женщин и детей.

«Для чего? В первую очередь для того, чтобы отомстить. Затем для того, чтобы запугать. Чтобы украинское общество согласилось со стандартной путинской логикой: Россия или смерть. Есть и более стратегические цели. Превратить Украину в территорию, которая будет непригодной для жизни, доказать, что страна, решившая противиться российской агрессии, просто не может быть успешной», — отметил Портников.

Портников убежден, что единственным адекватным ответом на эти вызовы является поиск диалога с агрессором, а максимальное усиление давления на РФ и увеличение оборонной помощи Украине.

«Политически российский президент выиграть не может, потому что нельзя завоевать страну путем ракетных обстрелов и ударов по инфраструктуре. Это означает, что нужно не искать бессодержательный диалог с Путиным, а усиливать давление на Россию. Нужно не хвастаться отсутствием помощи Украине, а усиливать эту помощь, в частности, усилением противовоздушной обороны», — подчеркнул Виталий Портников.

В завершение публицист призвал к совместной работе над защитой отремонтированных энергообъектов, чтобы доказать бесполезность усилий Кремля и успешно преодолеть самый сложный зимний период.

Напомним, переговоры с Россией только затягивают войну, а сам Путин заинтересован в переговорном процессе исключительно для того, чтобы дотянуть до окончания президентского срока Трампа.

